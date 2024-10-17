Легков о развитии лыжных гонок: «Наш медиадвижок — Вероника Степанова»

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков заявил «Матч ТВ», что Вероника Степанова активно занимается продвижением их вида спорта в медиа, а он сам готов помогать ей при необходимости.

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Степанова является колумнистом сайта «Матч ТВ». На Олимпийских играх в Пекине спортсменка завоевала золото в эстафете. По итогам прошлого сезона Степанова выиграла общий зачет Кубка России, а также стала лучшей в зачете дистанционных гонок.

В конце лета 23‑летняя спортсменка в соцсетях опубликовала фото рядом с детской кроваткой и объявила, что готовится стать мамой, поэтому пропустит предстоящий сезон.

— У меня только начинается работа на форумах, до этого я никуда не ездил. Мне очень важно развивать свои спортивные турниры, как и многим спортсменам. Сегодня я приехал сюда подписывать соглашение с «Матч ТВ» о том, что следующая «Гонка Легкова» будет показана в эфире федерального канала. В нашем спорте всё меняется, и никто не понимает, что нас ждет дальше. Идет объединение федераций, разговоры о том, что будет что‑то с ОКР. Если движение есть, значит, будет что‑то интересное.

— С какими чувствами ты узнал о решении Позднякова покинуть пост президента ОКР?

— Об этом в какой‑то степени уже говорили. Я услышал по телевизору. Мы с ним особо не общались. Вчера увиделись — он сказал, что у него всё хорошо. Время покажет, что будет дальше.

— Что скажешь по развитию лыж в России с точки зрения медиа? Нужно ли что‑то менять?

— Наш медиадвижок — Вероника Степанова. Если мы говорим про результат, то он в лыжах визуально сильнее, чем в биатлоне. У нас реально сильные спортсмены. Лыжи прокачаны в медиа не меньше, чем биатлон. У нас есть Вероника Степанова, которая занимается этим направлением. Мы с удовольствием ее поддержим. Если нужна моя помощь, я всегда рядом, — сказал Легков корреспонденту «Матч ТВ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

Директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями телеканала «Матч ТВ» Елена Рудакова, создатель «Гонки Легкова» и олимпийский чемпион Александр Легков, Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество» и Министерство физической культуры и спорта Рязанской области на площадке форума «Россия — спортивная держава» подписали соглашение о партнерстве в целях популяризации здорового образа жизни, лыжного спорта и вовлечении населения в занятия физической культурой и спортом.