Мартен Фуркад выдвинул свою кандидатуру на пост главы оргкомитета Олимпиады-2030
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад официально выдвинул свою кандидатуру на пост главы оргкомитета зимней Олимпиады-2030.
Местом проведения соревнований ранее были утверждены Французские Альпы. Фуркад на данный момент входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
«Я привержен коллективным, а не личным амбициям. Личным я уделил внимание, когда завоевывал медали. А сейчас я скорее стою на развилке этих путей. У нас есть проект, объединяющий множество заинтересованных сторон, два региона, экономических партнеров, МОК, спортсменов, курортные комплексы. И мне кажется, что я ощущаю поддержку от всех этих заинтересованных сторон. Они знают о моей приверженности делу, желанию объединять и желанию ответственно провести амбициозные и особенные Игры», – сказал Фуркад.
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Мартен Фуркад выдвинул свою кандидатуру на пост главы оргкомитета Олимпиады-2030
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