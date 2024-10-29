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20-летняя итальянская горнолыжница погибла в результате падения на тренировке

20-летняя итальянская горнолыжница Матильда Лоренци погибла в результате удара головой о твёрдый склон на тренировке. Об этом сообщает Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS).

20-летняя горнолыжница погибла в результате падения на тренировке
© Чемпионат.com

По информации источника, авария случилась в понедельник, 28 октября, в горах Валь-Сеналес. Девушка была госпитализирована в больницу Сан-Маурицио в Больцано (Италия), но спасти её не смогли.

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Матильда Лоренци подавала большие надежды. В прошлом сезоне она выиграла общий зачёт Кубка Италии среди юниоров, а также заняла шестое место в скоростном спуске и восьмое в супергиганте на юниорском чемпионате мира в Шателе (Франция).

Биатлон/Лыжи
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