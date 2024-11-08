Степанова предположила, какая лыжница станет лидером нового сезона в России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ» предположила, что у Елизаветы Пантриной есть все шансы стать новым лидером российского сезона.

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На весеннем чемпионате России Пантрина завоевала три серебряные награды — в спринте, командном спринте и эстафете, а также стала восьмой в скиатлоне. В рейтинге Кубка России от 2024 года 22‑летняя Пантрина уступила только Степановой. Вероника пропустит предстоящий сезон по причине беременности.