Степанова предположила, какая лыжница станет лидером нового сезона в России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ» предположила, что у Елизаветы Пантриной есть все шансы стать новым лидером российского сезона.
На весеннем чемпионате России Пантрина завоевала три серебряные награды — в спринте, командном спринте и эстафете, а также стала восьмой в скиатлоне. В рейтинге Кубка России от 2024 года 22‑летняя Пантрина уступила только Степановой. Вероника пропустит предстоящий сезон по причине беременности.
— На въезде в немецкий Оберхоф висит огромный плакат с фотографией и словами поддержки моей давней подруги‑соперницы из сборной Германии Лизы Ломанн. Все логично — Лиза, может быть, пока не лидер своей сборной, но она местная, выросла в Оберхофе. Аналог немецкого Оберхофа у нас — это «Жемчужина Сибири» под Тюменью. Это шикарные, мирового уровня комплексы. И у «Жемчужины» есть своя, местная гордость: моя коллега по тренировочной группе и тоже Лиза — Пантрина. Я вижу именно ее в качестве лидера наступающего сезона в российских лыжах, у нее все для этого есть. Нет только огромного красивого плаката на въезде на стадион. Почему‑то не принято у нас гордиться местными чемпионами наглядно, понятно, постоянно! Что мешает? — написала Степанова.