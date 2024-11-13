Губерниев о назначении Ростовцева: зам по рюмкам возглавил тренерский совет

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал назначение вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Павла Ростовцева на должность главы тренерского совета организации.

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«Я правильно понимаю, что зам по рюмкам в одной прекрасной биатлонной федерации возглавил тренерский совет? Главным тренером этого пассажира не назначат, ибо это позорище и лютый песец, а тренеры по биатлону всё стерпят. И смех и грех…», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 13 ноября, стало известно, что вице-президент Союза биатлонистов России и трёхкратный чемпион мира Павел Ростовцев возглавил тренерский совет СБР. Такое решение было принято на исполкоме организации.