Олимпийская чемпионка возобновила карьеру в 40 лет

Олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске американская горнолыжница Линдси Вонн присоединилась к сборной США по лыжным видам спорта и планирует принять участие в Кубке мира. Об этом она рассказала газете The New York Times.

"Я ни за чем не гонюсь, никому не пытаюсь ничего доказать, на меня никто не давит, только я и горы, как в самом начале. Моя цель - получать удовольствие от того, что я делаю, и, надеюсь, этот путь приведет меня к гонкам Кубка мира. Я бы не вернулась в лыжную сборную США, если бы у меня не было таких намерений", - сказала Вонн.

"Участие в Олимпийских играх 2026 года? Мне всегда нравились гонки в Кортина-д'Ампеццо, я добилась там больших успехов. Но я не знаю, что ждет меня в ближайшие несколько месяцев, так что не могу сейчас сказать, возможно ли это", - добавила спортсменка.

Вонн 40 лет, она также дважды выигрывала бронзу Олимпиад. На ее счету четыре победы в Кубке мира в общем зачете, она дважды становилась чемпионкой мира. О завершении карьеры Вонн объявила в 2019 году.