В Норвегии уменьшилось количество тех, кто занимается биатлоном

В Норвегии уменьшилось число тех, кто занимается биатлоном, а норвежский телеканал NRK заявил о кризисе. Там отметили, что число членов Норвежского биатлонного союза за период с 2017 по 2023 годы сократилось почти вдвое: с 9370 до 5148.

© РИА Новости

В то же время отмечается, что биатлоном увлекается в три раза меньше норвежцев в возрастной категории от 13 до 19 лет.

NRK пишет, что в этом возрасте стало в два раза больше желающих заниматься гольфом, а количество представителей летнего вида спорта выросло на 35,5 %. В 2022 количество тех, кто занимается гольфом составило более 135 тысяч человек.

Напомним, в сезоне-2023/2024 норвежские биатлонисты заняли первые шесть строчек общего зачёта Кубка мира.