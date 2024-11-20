Биатлонистка Резцова не теряет надежды выступить на Олимпиаде

Российская биатлонистка Кристина Резцова не теряет надежды выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Нынешний сезон для российского биатлона станет третьим без полноценных международных стартов.

"У тех, кто бегал на Кубках России, конечно, сейчас мотивации больше, - сказала Резцова. - А тем, кто на международных стартах, приходится ее искать посильнее. Но в любом случае я верю в лучшее и надеюсь, что нас допустят, и готовлюсь именно к этому. Все будет хорошо и мы скоро поедем на Олимпиаду".

"Я всегда готовлюсь к большему", - подчеркнула она.

Пропуск предстоящего сезона лишает российских и белорусских спортсменов возможности завоевать олимпийские лицензии по квотам их национальных федераций. В случае допуска через год они получат возможность завоевать личные путевки, однако от одной страны на них могут рассчитывать не больше двух биатлонистов и биатлонисток.