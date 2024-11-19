Большунов открыл сезон и проиграл

Трёхкратный олимпийский чемпион стал только пятым в классической гонке на Кубке Хакасии.

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В посёлке Вершина Тёи в Хакасии завершились Всероссийские соревнования Кубок Хакасии – первые официальные старты лыжного сезона, которые включены в календарь федерации. Именно на этих соревнованиях открыл сезон сильнейший лыжник страны Александр Большунов. Он не планировал выходить на старт, но всё-таки решил, что нужно проработаться перед первым этапом Кубка России. В итоге Большунов стартовал на классической разделке на 10 км и проиграл.

Конечно, это сенсация. Неважно, в какой форме Большунов – его участие в гонке всегда говорит о том, что он будет бороться за победу. Александр боролся, но скомканная в очередной раз из-за болезней подготовка дала о себе знать. Трёхкратный олимпийский чемпион финишировал только пятым, уступив Илье Семикову, который одержал убедительную победу, 35 секунд.

«Вообще, я думал, что сезон для меня начнётся первой гонкой на этапе Кубка России, но накануне решили, что нужно пробежать разделку. Небольшой минус в Тёе, отличная погода, когда можно продышаться и проработаться. Выиграть не получилось. Не скажу, что ребята совсем далеко от меня убежали, однако 30 секунд – достаточно много. Поздравляю и тех, кто финишировал впереди, и тех, кто в итоге оказался позади – боролись все. Начало сезона не всегда удачным получается, но ничего страшного, впереди много гонок. Надеюсь, что буду идти вверх по ступенькам. Не могу сказать пока, улучшается ли состояние, это покажут следующие гонки. У меня получилось совсем немного показаться на лыжах – у меня всего одна объёмная тренировка была, остальные вообще скомканными получились. Я на снег встал менее двух недель назад – это очень мало», — объяснил Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Интересно, что Савелий Коростелёв, которого многие считают главным соперником Большунова в борьбе за общий зачёт в Кубке России, решил пропустить Кубок Хакасии. Со здоровьем всё в порядке, просто таков план.

Судя по тому, в какой форме сейчас Илья Семиков – как минимум в начале сезона от него можно ждать очень классных результатов. Накануне он пробежал квалификацию спринта, но решил на четвертьфинал не выходить. Основная ставка была именно на классику.

«Пока только начало сезона, все далеки от оптимального состояния. Но я рад тому, что смог со старта взять хорошую скорость и её выдержать, а на финише даже добавить. Рад, конечно, итоговому результату и хотел бы отметить отличную работу лыж. Однако большого значения этой победе я бы придавать не стал – скоро более важные гонки Кубка России. Своим состоянием я доволен», — сказал Семиков.

Вторым в разделке стал Сергей Ардашев, а третьим – Александр Ившин. Если Ардашев довольно спокойно воспринял свой результат («Да уже надоело тренироваться, побегать хочется»), то Ившин просто светился – трёхкратный чемпион мира среди юниоров, кажется, выходит из двухлетнего пике, куда его завела попытка сделать огромные объёмы в подготовительный период.

У девушек классическая пятёрка прошла без особых сенсаций: Лидия Горбунова уверенно выиграла, Анастасия Фалеева – вторая, Арина Каличева в острейшей борьбе со своей подругой по молодёжной сборной Елизаветой Маслаковой вырвала бронзовую награду. Классную гонку провели юниорки Руслана Дьякова и Екатерина Никитина, замкнувшие шестёрку сильнейших.

В спринтерских гонках, которые прошли 18 ноября, состав участников был довольно скромным. Спринт у мужчин выиграл спортсмен из группы Олега Перевозчикова Иван Горбунов, который после финиша объяснил, что его задача была выложиться максимально в квалификации и в каждом забеге. И он эту задачу решил, не подпустив никого из соперников. Иван отметил также, что отсутствие многих сильных соперников на нём никак не сказалось, он всё равно решал бы свои задачи. Вторым стал Денис Филимонов, тренирующийся в сборной Татарстана, третьим – Егор Митрошин, который на финише отбил атаку юного и дерзкого Дмитрия Пузанова.

У мужчин победу одержала Екатерина Смирнова, также представляющая группу Олега Перевозчикова. Она просто ураганом пронеслась в финале, опередив подругу по команде Евгению Крупицкую. Третьей стала спортсменка из Свердловской области Наталья Крамаренко, которая несколько лет вместе с сестрой-близняшкой Марией претендовала на попадание в юниорскую и молодёжную сборную России, но приглашения так и не дождалась.

Российский лыжный сезон продолжится соревнованиями в Кировске и этапом Кубка России в Вершине Тёи. Кстати, в Хакасии лыжникам придётся задержаться, ведь там пройдёт и второй этап Кубка страны, который был перенесён из Тюмени из-за недостатка снега.