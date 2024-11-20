Тихонов резко высказался о нехватке патронов у биатлонистов

Тихонов о нехватке патронов у биатлонистов: «Отправил бы всех ответственных на Магадан. Как может великая держава не производить нормальных патронов?»
Тихонов заявил, что отправил бы в Магадан ответственных за нехватку патронов.
Ранее Антон Бабиков рассказал о нехватке патронов у биатлонистов:
«Где-то чуть-чуть пособирал, поскреб, но на сезон не хватит так скрести».
«Бабиков прав, что поднял эту тему. Я тоже об этом говорил не раз, уже когда покинул пост президента. В России можно делать все что угодно и лучше, чем во всем остальном мире! Надо только преодолеть чиновничий беспредел! Госдума принимает по 100 законов – ни один не работает. Надо четко назвать конкретных людей, которые отвечают за эту отрасль, и спросить с них. Моя бы воля, отправил бы всех ответственных на Магадан. Как может великая держава, выигравшая Великую Отечественную войну и делавшая лучшее оружие в мире, не производить нормальных патронов? У нас были патроны БИ 7-2 и «Олимп», им не было равных в мире. Хочешь жить в мире, готовься к войне! Можно ли наладить производство в короткие сроки? Да надо чиновников поставить у станка, пускай ночами работают, тогда все получится», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
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Тихонов о нехватке патронов у биатлонистов: «В Магадан отправил бы всех ответственных. Как может великая держава, выигравшая ВОВ, не производить нормальных патронов?»
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