Бородавко рассказал о проблемах Большунова со здоровьем

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о трудностях, с которыми перед стартом сезона-2024/2025 столкнулся трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов.

© Чемпионат.com

Ранее Большунов принял участие в гонке на 10 км с раздельным стартом в классическом стиле в рамках Кубка Хакасии. Александр финишировал пятым с отставанием от лидера в 35,5 секунды.