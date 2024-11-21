Тренер Бородавко оценил то, что Вероника Степанова пропустит сезон

Бородавко о пропуске сезона Степановой: «Это однозначно не потеря, а прибавка – надо говорить так. Как говорится, в нашем лыжном полку прибудет»
Юрий Бородавко не считает потерей то, что Вероника Степанова пропустит сезон.
23-летняя лыжница ушла в декрет.
«Это однозначно не потеря, а прибавка – надо говорить так. Как говорится, в нашем лыжном полку прибудет! Тут можно только порадоваться и понимать, что самое главное предназначение женщины – продолжение рода. Очень рад, что такая талантливая молодая спортсменка родит ребёнка и обретет свое настоящее женское счастье», – сказал Бородавко.
«Благодаря отсутствию Степановой появляется большой шанс для других молодых спортсменов проявить себя. Думаю, что накал борьбы будет достаточно высокий. Все спортсменки много тренировались, очень старались при подготовке к сезону. Наталья Терентьева и Вероника Степанова, наши лидеры, сейчас отсутствуют. Вакантные места есть, за них, а также за победу, будет бороться достаточно большое количество спортсменов. Это действительно добавит ажиотажа»! – цитирует Бородавко «Советский спорт».
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Бородавко о пропуске сезона Степановой: «Это однозначно не потеря, а прибавка – надо говорить так. Как говорится, в нашем лыжном полку прибудет»
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