Лыжница Горбунова выиграла гонку классическим стилем на 10 километров на этапе Кубка РФ

Лидия Горбунова, представляющая Республику Татарстан, одержала победу в гонке классическим стилем на 10 км на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам.

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Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 18,8 секунды.

Второй стала Екатерина Смирнова из Тюменской области (+7,2), тройку лучших замкнула представительница Москвы Арина Каличева (+28,5).

Позднее в субботу гонку классическим стилем пробегут мужчины, старт запланирован на 8:45 мск.