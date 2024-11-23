Лыжница Горбунова выиграла гонку классическим стилем на 10 километров на этапе Кубка РФ

Лыжница Горбунова выиграла гонку классическим стилем на 10 километров на этапе Кубка России
Лидия Горбунова, представляющая Республику Татарстан, одержала победу в гонке классическим стилем на 10 км на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам.
Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 18,8 секунды.
Второй стала Екатерина Смирнова из Тюменской области (+7,2), тройку лучших замкнула представительница Москвы Арина Каличева (+28,5).
Позднее в субботу гонку классическим стилем пробегут мужчины, старт запланирован на 8:45 мск.
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