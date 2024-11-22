Клебо показал лучшее время в квалификации на открытии сезона в Бейтоштоллене

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо стал победителем квалификационного раунда в спринте классическим стилем на домашнем турнире в Бейтоштоллене, который считается открытием сезона у лыжников. Он пробежал дистанцию 1,3 км за 2.30,53 секунды.

© Чемпионат.com

Его соотечественник действующий обладатель Кубка мира Харальд Амундсен показал второе время в квалификации. Олимпийский чемпион Эрика Вальнес замкнул тройку сильнейших.