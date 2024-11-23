Смольская возглавила зачет пасьютов на Кубке Содружества

Белорусская биатлонистка Динара Смольская вышла в лидеры зачёта пасьютов на Кубке Содружества — 2024/2025. В субботу, 23 ноября, спортсменка одержала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка, который проходит в Ханты-Мансийске. В общей сложности на счету Смольской 212 очка.

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У занимающей второе место россиянки Виктории Сливко 207 баллов. На третьем месте располагается Анастасия Шевченко, на счету которой 204 очка.

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Зачёт гонок преследования, женщины: