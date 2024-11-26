Вяльбе поспорила с Путиным

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не согласилась с российским президентом Владимиром Путиным в вопросе участия атлетов в международных соревнованиях. Кроме того, критике подверглась олимпийская чемпионка Елена Исинбаева за отношение к своему воинскому званию. За спортсменку заступился комментатор Дмитрий Губерниев, заявив, что Вяльбе «слетела с катушек».

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«России нужно определиться»

Россия должна определиться, поддерживать ли спортсменов, которые хотят участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе, или считать их предателями. Об этом в интервью на RuTube-канале «Эмпатия Манучи» заявила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

«Наверное, единственное, в чем я не согласна с Путиным, — России нужно определиться со своей позицией по отношению к спортсменам: либо предают родину, либо вся страна объединяется. Президент говорит, что они сами должны решать, ехать или нет», — заявила Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Спустя полтора года организация решила позволить россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

В сентябре 2024 года Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов. После этого Вяльбе заявила: «Если бы мы сбросили бомбу на центр Лондона, то все бы уже закончилось и нас бы уже везде пустили».

«Какого хрена ты погоны получала?»

Также в этом интервью Вяльбе раскритиковала двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву. Она назвала легкоатлетку предателем родины, припомнив, как в 2023 году Исинбаева, имеющая звание майора Вооруженных сил России, заявила, что не служила, звание носит лишь номинально и проживает в Испании, так как считает себя «гражданином мира».

«Если ты решила представлять нашу страну в МОК, мне очень странно. Как сидя в Испании, ты представляешь Россию, не зная, что происходит внутри страны? Это все популизм некий. «Я номинальный майор российской армии». Какого хрена ты тогда раньше ходила, погоны получала, стояла рядом с министром ВС России, улыбалась?» — задалась вопросом Вяльбе.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 года. В 2023 году она сохранила это место после того, как Международный олимпийский комитет провел проверку и установил, что Исинбаева не имела контрактных связей с Вооруженными силами России и органами безопасности, а также не выступала в поддержку СВО.

Исинбаева покинула комиссию после Олимпиады-2024 по истечении срока ее полномочий.

«Директор нашего учреждения — сама дура»

Вяльбе за слова в адрес Исинбаевой раскритиковал давний оппонент в медиапространстве комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев. В своем Telegram-канале он сравнил ее с героиней фильма «Служебный роман».

«Елена Исинбаева — гордость спорта, российского и мирового! А директор нашего учреждения Калугина — сама дура… Набитая», — написал Губерниев.

Позднее в разговоре с «Спорт-Экспрессом» комментатор заявил, что Вяльбе «слетела с катушек», и ее высказывания не вызывают кроме «легкой улыбки и морального презрения».

«Эти люди активно сейчас занимаются самым главным — они себя закапывают. Потому что возвращаться в мировой спорт с такими людьми не получится. <...> Но министр спорта Дегтярев сказал, что другого пути нет, кроме как договариваться. Елена Исинбаева — это краса и гордость российского спорта. Обернувшись в российский флаг, она бегала круги почета после великих побед. Если она живет где-то не там, с точки зрения таких, как Вяльбе, то это ее право», — заявил Губерниев.

Прежде он неоднократно критиковал высказывания Вяльбе.