Биатлонист Устюгов подал апелляцию на решение CAS о лишении золота и бронзы

Бывший биатлонист россиянин Евгений Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о лишении золотой и бронзовой медали зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада) на основании аномалий, выявленных в его биологическом паспорте спортсмена (ABP).

«Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на другое недавнее и отдельное решение CAS. Своим вердиктом CAS отклонил совместную апелляцию, поданную Устюговым и другой бывшей спортсменкой, Светланой Слепцовой, которые оспаривали вердикты первой инстанции, вынесенные антидопинговой комиссией IBU в феврале 2020 года и основанные на результатах из базы данных LIMS», — сообщается в заявлении независимого органа Международного союза биатлонистов (Biathlon Integrity Unit).