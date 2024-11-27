Чиновники IBU загубили карьеры десяткам российских биатлонистов

Нейтральный статус нашим стреляющим лыжникам не светит.

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Российских биатлонистов на Кубке мира ждать не стоит. Речь не только о предстоящем сезоне, но и о долгих-долгих годах вперёд.

Всё дело в IBU. Международный союз биатлонистов заявил, что не вернёт россиян на Кубок мира до окончания СВО. Спортивные политики даже не собираются обсуждать нейтральный статус, пока всё не закончится.

IBU утверждает, что такие действия необходимы для «гарантии безопасности и целостности мероприятий». Опустим тот факт, что не ясно, кого и от кого защищают, тут важнее другое. В федерации уверены, что поступают правильно и спасают биатлонистов, но это не так. Международный союз сейчас находится на пороге того, чтобы загубить целое поколение российских биатлонистов.

Очевидно, что с февраля 2022 года наш спорт оказался в сложных условиях. Кому-то со временем повезло: атлетов стали допускать на международные старты в нейтральном статусе. Хотя здесь не совсем правильно использовать слово «повезло», ведь всем пришлось пройти через жёсткий отбор. В итоге многие спортсмены так и не смогли попасть на турниры, например, из-за принадлежности к ЦСКА и «Динамо», а также из-за наличия воинских званий.

Благодаря Олимпиаде-2024 с отношением к россиянам в летних видах спорта всё стало ясно, а вот с зимними ситуация всё ещё подвешена. Пока не допущен никто, однако очевидно, что в преддверии Игр-2026 международные федерации будут как-то оттаивать. Пускай это наивно, но до последнего оставалась надежда, что в число организаций, смягчивших условия, войдёт и IBU.

Интересно, что, несмотря на эту веру, решение Международного союза биатлонистов воспринимается как ожидаемое. В федерации уж сильно заботятся о своём политическом имидже. И понятно, что решение о недопуске россиян явно добавит IBU плюсиков в карму в глазах общественности.

В Международном союзе биатлонистов прикрываются благими намерениями. Впрочем, всем понятно, что на самом это просто желание побольнее ущипнуть. А заодно – ударить по самим спортсменам, о которых беспристрастная организация вроде бы должна заботиться. Из-за действий IBU карьеры многих наших биатлонистов будут загублены. Громко? Да, но это действительно так.

Понятно, что непопадание на Кубок мира или Кубок IBU сказывается на спортсменах эмоционально. Всем тяжело быть в хорошей форме и не соревноваться с лучшими. Это сразу влияет на мотивацию. Зачем хорошо бегать, прогрессировать, если золото внутрироссийского турнира – предел? К счастью, за последние два года у нас в стране спортсменам помогли: постарались создать классные соревнования и сильно подняли призовые.

Но главная проблема тут в другом. Пережить недопуск на Кубок мира с точки зрения карьерного пути спокойно могут ветераны вроде Александра Логинова, которые уже немало побегали на высшем уровне и взяли награды, или молодые ребята вроде Александра Корнева, у которых ещё есть надежда.

Настоящей трагедией неучастие в международных турнирах становится для среднего поколения, ребят, кому сейчас 25-28 лет. Эти девушки и парни буквально перед отстранением стали бегать на Кубке мира. Многие из них только успели привыкнуть к высокому уровню, только поняли, что нужно делать, чтобы противостоять сильнейшим. Впереди у них было бы множество наград Кубков мира, чемпионатов мира, Олимпиад. Но «благодаря» IBU их удел – соревноваться на национальных стартах, находясь на пике своей формы.

Будет ли у всех этих биатлонистов шанс, когда нас допустят – большой вопрос. Если и будет, то не скоро, не все доживут в спортивном смысле этого слова. Через несколько лет и эти парни и девушки будут отмечать своё 30-летие, за которым потихоньку придёт и спад формы. Конечно, можно вспомнить немало спортсменов, которые после 30 начинали блистать, ту же Марте Рёйселанд. Только это скорее исключение, а не правило. Бо́льшая часть биатлонистов после 30 лет начинает постепенно двигаться к закату карьеры.

Нейтральный статус от IBU мог бы дать шанс этому поколению. Понятно, что не все бы прошли через сито отбора, но кому-то бы это удалось. С нейтральным статусом у таких биатлонистов оставалась надежда. Теперь её нет.

Поколение, о котором мы говорим, сейчас блистает на Кубке Содружества и Кубке России. Вы все прекрасно знаете эти имена: Карим Халили, Даниил Серохвостов, Кирилл Бажин, Василий Томшин, Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко.

Чиновники из IBU, запомните эти имена! Ведь прямо сейчас своим предвзятым решением вы губите карьеры этих талантливых спортсменов.