Йоэнсуу показала лучшее время в квалификации командного спринта на КМ

В итальянском Конье прошла квалификация в женском командном спринте классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2024/2025. Первый результат показала финская лыжница Ясми Йоэнсуу, которая преодолела дистанцию 1,3 км за 3.03,24. Её партнёршей по команде является Кертту Нисканен, финишировавшая с девятым временем 3.07,97.

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Второе место в квалификации заняла представительница Германии Лаура Гиммлер, проигравшая лидеру 1,80 секунды. Тройку лучших замкнула итальянка Федерика Кассоль (+1,88).

В финальном забеге выступят 15 лучших команд по суммам результатов их представительниц в квалификации.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025. Восьмой этап. Женщины, командный спринт. Квалификация: