Губерниев отреагировал на отъезд Большунова в Европу

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал отъезд российского лыжника трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану.

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« И т а к , Б о л ь ш у н о в п о г н а л т р е н и р о в а т ь с я в Е в р о п у ! ! ! Э т о о ч е н ь п р а в и л ь н о , н о в о т т у т р у к о в о д с т в у Ф Л Г Р н а д о о п р е д е л и т ь с я , л и б о т р у с ы н а д е т ь , л и б о к р е с т и к с н я т ь ( к а к г о в о р и т с я ) Л и ц е м е р н о е в р а н ь е и и д и о т с к а я р и т о р и к а н а д о е л и … Т а к и е б е с т о л к о в ы е р у к о в о д и т е л и д о л ж н ы о т п р а в и т с я п о д а л ь ш е … В о т с т а в к у ! ! ! » — н а п и с а л Г у б е р н и е в н а с в о е й с т р а н и ц е в т е л е г р а м - к а н а л е .

Напомним, 25 января Большунов одержал первую победу на этапах Кубка России в этом сезоне. Он занял первое место в спринте на шестом этапе, который проходил в Ижевске. В данный момент Большунов занимает четвёртое место в общем зачёте Кубка России — 2024/2025.