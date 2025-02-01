В сборной России объяснили, почему Большунов уехал в Европу

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко связал с тренировочными условиями отъезд трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Европу. Его слова приводит Sport24.

« Ч е м т р е н и р о в к и в Е в р о п е л у ч ш е , ч е м в Р о с с и и ? Т а м , г д е м ы т р е н и р о в а л и с ь в у с л о в и я х с р е д н е г о р ь я , к р у г и р а з л и ч н о й с л о ж н о с т и : о т 1 5 д о 3 0 к м . И е с т ь р а з л и ч н ы й п р о ф и л ь т р а с с , к о т о р ы й м о ж н о в ы б р а т ь . А в т о м м е с т е , г д е м ы с е й ч а с т р е н и р у е м с я , к с о ж а л е н и ю , к р у г т о л ь к о 5 к м . В э т о м п л а н е , к о н е ч н о , м ы с и л ь н о п р о и г р ы в а е м » , — з а я в и л о н .

О том, что Большунов уехал в Европу, сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе 30 января.

15 января сообщалось о том, что у Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

19 января Большунов занял 23-е место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, который прошел в Казани. Большунов упал за километр до финиша. Остаток дистанции он прошел пешком, держа лыжи в руках. По окончании гонки он выругался в адрес одного из лыжников.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.