У России и Беларуси будет аналог чемпионата мира по биатлону

Очередной новый турнир в нашем биатлоне.

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12 февраля в Ленцерхайде (Швейцария) стартует чемпионат мира по биатлону. Увы, россияне на турнир не поедут. Но не стоит отчаиваться, у наших ребят будет свой аналог ЧМ-2025 – Кубок сильнейших биатлонистов.

Собрали для вас всё самое важное о новых соревнованиях.

Что за Кубок сильнейших биатлонистов?

Кубок сильнейших биатлонистов – это, грубо говоря, наш аналог чемпионата мира по биатлону. На сайте СБР он включён в график Кубка Содружества, хотя по факту является обособленным турниром со своим регламентом и общим зачётом.

Вообще, Кубка сильнейших спортсменов могло и не быть. СБР и БФБ хотели просто провести в Раубичах очередной этап Кубка Содружества, но затем отказались от этой идеи. Тогда же пришла идея создать чемпионат союзного государства, где состязались бы не только биатлонисты, но и лыжники с фристайлистами. Увы, договориться о проведении совместных соревнований не вышло. Так и появился Кубок сильнейших биатлонистов.

Где и когда пройдёт Кубок сильнейших биатлонистов?

Соревнования пройдут в Раубичах (Беларусь) с 15 по 23 февраля. Эти даты выбраны не случайно. В те же числа в Ленцерхайде пройдёт чемпионат мира по биатлону.

На самом деле Кубок сильнейших биатлонистов был под угрозой срыва. До последнего было неясно, где состоится турнир. Виной всему были тёплая погода в Беларуси и отсутствие снега. Организаторы Кубка сильнейших биатлонистов всерьёз рассматривали вариант переноса соревнований в Уфу. К счастью, в Раубичах погода наладилась, подморозило, и 3 февраля было официально утверждено, что турнир пройдёт в Беларуси.

Расписание Кубка сильнейших биатлонистов

Соревнования в Раубичах пройдут с 15 по 23 февраля. За это время для биатлонистов предусмотрено два дня отдыха: 17 и 21 февраля. Программа турнира практически полностью повторяет программу ЧМ в Ленцерхайде. Единственная разница – отсутствие классических эстафет.

Запланировано, что в выходные дни гонки будут проводиться в утреннее время, а в будни – в вечернее.

Расписание Кубка сильнейших биатлонистов 15 февраля. Спринт, женщины и мужчины 16 февраля. Гонка преследования, женщины и мужчины 18 февраля. Индивидуальная гонка, женщины и мужчины 20 февраля. Одиночная смешанная эстафета 22 февраля. Смешанная эстафета 23 февраля. Масс-старт, женщины и мужчины

Кто выступит на Кубке сильнейших биатлонистов?

В состав сборной России и Беларуси может входить 32 спортсмена: по 16 женщин и мужчин. Россию на турнире представят все лидеры нашего биатлона: Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Карим Халили, Ирина Казакевич, Виктория Сливко, Кристина Резцова, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко.

Сборная Беларуси состав на Кубок сильнейших биатлонистов официально не оглашала. Тем не менее очевидно, что в команду попадут Антон и Динара Смольские, Анна Сола, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов.

Сколько заплатят победителям Кубка сильнейших?

За попадание на подиум в Раубичах каждый спортсмен может получить солидные призовые. Победителю полагается 300 тысяч рублей в личных гонках и сингл-миксте, а также 600 тысяч в смешанной эстафете. Серебряный призёр получит 270 и 540 тысяч соответственно, а бронзовый призёр – 240 и 480 тысяч.

Денежные выплаты положены всем, кто заехал в топ-6 в личной гонке или сингл-миксте и в топ-3 в смешанной эстафете. По решению организаторов соревнований призовой фонд может быть увеличен.