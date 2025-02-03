CAS отклонил апелляцию РУСАДА на решение по делу биатлонистки Жаббаровой
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) организации по делу российской биатлонистки Валерии Жаббаровой. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Ранее Жаббарова сдала пробу, которая дала положительный результат, в ней обнаружили низкую концентрацию мельдония. Другие ее пробы, в том числе та, что была взята незадолго до положительной, были чистыми. Адвокатам спортсменки удалось доказать, что запрещенное вещество попало ей в организм в результате употребления загрязненной пищи. В августе 2022 года ДАК РУСАДА вынес предупреждение Жаббаровой по этому делу.
В заявлении суда говорится, что апелляция, поданная РУСАДА 22 марта 2023 года, не подлежит удовлетворению.
Жаббаровой 24 года, в 2019 году она выполнила норматив мастера спорта России.