Стал известен состав сборной Канады на ЧМ-2025 по биатлону в Ленцерхайде

Определился состав сборной Канады по биатлону на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. Туда вошли восемь спортсменов: четыре женщины и четверо мужчин. Чемпионат мира стартует 12 февраля и завершится 23 февраля.

Стал известен состав сборной Канады на ЧМ-2025 по биатлону
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Первым стартом для всех участвующих сборных будет смешанная эстафета, далее – спринтерские дистанции у мужчин и женщин.

Состав сборной Канады на чемпионат мира — 2025 по биатлону:

Мужчины:

  • Адам Раннелс;
  • Логан Плец;
  • Халдан Борглум;
  • Захари Конелли.

Женщины:

  • Эмма Ландер;
  • Надя Мозер;
  • Паскаль Паради;
  • Шилли Руссо.