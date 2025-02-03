Стал известен состав сборной Канады на ЧМ-2025 по биатлону

Определился состав сборной Канады по биатлону на чемпионат мира — 2025, который пройдёт в швейцарском Ленцерхайде. Туда вошли восемь спортсменов: четыре женщины и четверо мужчин. Чемпионат мира стартует 12 февраля и завершится 23 февраля.

Первым стартом для всех участвующих сборных будет смешанная эстафета, далее – спринтерские дистанции у мужчин и женщин.

Состав сборной Канады на чемпионат мира — 2025 по биатлону:

Мужчины:

Адам Раннелс;

Логан Плец;

Халдан Борглум;

Захари Конелли.

Женщины: