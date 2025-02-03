Губерниев подтвердил проведение Кубка сильнейших в белорусских Раубичах

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев подтвердил информацию о проведении Кубка сильнейших спортсменов по биатлону в белорусских Раубичах в срок.

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« М о л н и я ! М и н с к б и а т л о н н ы й б у д е т ! С о р е в н о в а н и я с и л ь н е й ш и х б и а т л о н и с т о в в Р а у б и ч а х с о с т о я т с я в с р о к ! Е д е м в Б е л а р у с ь , 1 5 ф е в р а л я п е р в а я г о н к а ! » — н а п и с а л Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий соревнования могут перенести в Россию. Кубок сильнейших спортсменов пройдёт с 15 по 23 февраля. В программу соревнований войдут спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, а также смешанные эстафеты.