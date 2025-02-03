Фуркад отказался возглавить оргкомитет ОИ-2030 из-за разногласий с правительством

Шестикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад сообщил, что вышел из борьбы за пост главы оргкомитета зимних Олимпийских игр 2030 года. Причиной этого стали разногласия с региональным правительством во Французских Альпах.

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