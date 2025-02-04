Опубликовано расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде

С 12 по 23 февраля в Ленцерхайде пройдет чемпионат мира по биатлону-2025.
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Расписание трансляций
12 февраля, среда
Смешанная эстафета
16:30
14 февраля, пятница
Спринт, женщины
17:05
15 февраля, суббота
Спринт, мужчины
17:05
16 февраля, воскресенье
Гонка преследования, женщины
14:05
Гонка преследования, мужчины
17:05
18 февраля, вторник
Индивидуальная гонка, женщины
17:05
19 февраля, среда
Индивидуальная гонка, мужчины
17:05
20 февраля, четверг
Сингл-микст
18:05
22 февраля, суббота
Эстафета, женщины
14:05
Эстафета, мужчины
17:05
23 февраля, воскресенье
Масс-старт, женщины
15:45
Масс-старт, мужчины
18:05
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.