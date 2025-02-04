Опубликовано расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде

С 12 по 23 февраля в Ленцерхайде пройдет чемпионат мира по биатлону-2025.

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Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Расписание трансляций

12 февраля, среда

Смешанная эстафета

16:30

14 февраля, пятница

Спринт, женщины

17:05

15 февраля, суббота

Спринт, мужчины

17:05

16 февраля, воскресенье

Гонка преследования, женщины

14:05

Гонка преследования, мужчины

17:05

18 февраля, вторник

Индивидуальная гонка, женщины

17:05

19 февраля, среда

Индивидуальная гонка, мужчины

17:05

20 февраля, четверг

Сингл-микст

18:05

22 февраля, суббота

Эстафета, женщины

14:05

Эстафета, мужчины

17:05

23 февраля, воскресенье

Масс-старт, женщины

15:45

Масс-старт, мужчины

18:05

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет Okko.