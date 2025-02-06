Французская биатлонистка Коломбо объявила о завершении карьеры

Серебряный призер чемпионата Европы-2021 французская биатлонистка Каролин Коломбо объявила о завершении карьеры.

Об этом 28-летняя спортсменка сообщила в соцсети.

« Н а с т а л м о м е н т з а к р ы т ь д р а г о ц е н н у ю г л а в у м о е й ж и з н и и з а в е р ш и т ь б и а т л о н н у ю к а р ь е р у . Э т о р е ш е н и е о б у с л о в л е н о п р о б л е м а м и с о з д о р о в ь е м . В с п о м и н а я с в о и 5 8 с т а р т о в н а К у б к е м и р а , я и с п ы т ы в а ю о г р о м н о е ч у в с т в о б л а г о д а р н о с т и . Б о л ь ш е в с е г о м е н я в п е ч а т л и л и н е т о л ь к о г о н к и и л и м е д а л и , н о и н е з а б ы в а е м ы е в с т р е ч и . К а ж д а я у л ы б к а , к о т о р ы м и м ы д е л и л и с ь , п о д д е р ж к а и п е р е ж и т ы е в м е с т е м о м е н т ы с д е л а л и м е н я т о й , к е м я я в л я ю с ь с е г о д н я . Г о р ж у с ь п р о й д е н н ы м п у т е м и т е м и в з а и м о о т н о ш е н и я м и , к о т о р ы е о б р е л а з а э т и г о д ы . Я н е п р о щ а ю с ь с э т и м и п р и к л ю ч е н и я м и . З н а ю , ч т о э т о н е п р о щ а н и е . Я н а в с е г д а с о х р а н ю э т и в о с п о м и н а н и я в с в о е м с е р д ц е . С п а с и б о в с е м , к т о с т а л ч а с т ь ю э т о г о п у т е ш е с т в и я . В а ш а п о д д е р ж к а – м о я в е л и ч а й ш а я п о б е д а » , – н а п и с а л а К о л о м б о .

В 2023 году сообщалось, что биатлонистке диагностировали невропатию.

На чемпионате Европы-2021 Коломбо взяла серебро в сингл-миксте вместе с Эмильеном Клодом. Свой лучший результат на Кубке мира она показала в сезоне-2022/23 на этапе в Эстерсунде, когда заняла пятое место в масс-старте.