Шведка Розенберг и норвежец Холбек выиграли масс-старты на ЧМ U23

Шведская лыжница Марта Розенберг и норвежец Матиас Холбек выиграли золотые медали в масс-старте на дистанции 20 км классическим стилем на чемпионате мира U23, который проходит в Скилпарио (Италия).

В женской гонке серебро взяла норвежка Ева Ингебригстен, тройку призёров дополнила представительница Канады Лилиан Ганьон. У мужчин второе место занял финн Нико Анттола, бронзу взял норвежец Томас Моллестад.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025 U23. Скилпарио (Италия). Масс-старт.

Женщины:

Марта Розенберг (Швеция) — 55.56,8. Ева Ингебригстен (Норвегия) — отставание 3,6. Лилиан Ганьон (Канада) +8,5.

Мужчины: