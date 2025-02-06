Шиффрин пропустит командную комбинацию на ЧМ-2025 по горным лыжам

Семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин не выступит в командной комбинации на чемпионате мира — 2025 по горным лыжам.

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« М н е н у ж н о с о с р е д о т о ч и т ь с я н а п о д г о т о в к е к г и г а н т с к о м у с л а л о м у и с л а л о м у в о в р е м я ч е м п и о н а т а м и р а , и я н е с м о г у у ч а с т в о в а т ь в к о м а н д н ы х с о р е в н о в а н и я х . Я с н е т е р п е н и е м б у д у с л е д и т ь з а к о м а н д н о й к о м б и н а ц и е й и б о л е т ь з а с в о и х п о д р у г — в э т о м г о д у т а к м н о г о г о р н о л ы ж н и ц к а т а ю т с я б ы с т р о , и у н и х е с т ь о т л и ч н а я в о з м о ж н о с т ь в ы и г р а т ь м е д а л и ! Я б ы л а б ы с ч а с т л и в а о к а з а т ь с я в п а р е с л ю б о й и з м о и х з а м е ч а т е л ь н ы х п о д р у г п о к о м а н д е и б у д у б о л е т ь з а н и х в о в с е х п р е д с т о я щ и х г о н к а х » , — н а п и с а л а Шиффрин в своём аккаунте в социальных сетях.

Командные соревнования среди женщин по горнолыжному двоеборью пройдут во вторник, 11 февраля.