Австрийка выиграла супергигант на чемпионате мира

Австрийка Венир выиграла супергигант на чемпионате мира, бронзу разделили две спортсменки
Австрийская горнолыжница Штефани Венир стала чемпионкой мира 2025 года в дисциплине «супергигант». Она преодолела дистанцию за 1.20,47. Серебряную медаль завоевала итальянка Федерика Бриньоне, отставшая от победительницы лишь на 0,10 секунды. Бронзу разделили две спортсменки — американка Лорен Макуга и норвежка Кайса Викхофф Ли. Они показали идентичные результаты на финише (+0,24).
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира — 2025. Заальбах (Австрия). Супергигант, женщины. Результаты:
1. Штефани Венир (Австрия) — 1.20,47.
2. Федерика Бриньоне (Италия) — отставание 0,10.
3. Лорен Макуга (США) +0,24.
3. Кайса Викхофф Ли (США) +0,24.
5. София Годжа (Италия) +0,30.
6. Эмма Айхер (Германия) +0,52.