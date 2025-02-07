Легков объяснил, почему Олимпиаду‑2014 в Сочи можно назвать лучшей в истории

Олимпийский чемпион в лыжном марафоне Александр Легков в эфире «Матч ТВ» объяснил, почему зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи можно считать лучшими в истории.

Легков объяснил, почему Олимпиаду‑2014 в Сочи можно назвать лучшей в истории
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Зимние Олимпийские игры в Сочи проходили в феврале 2014 года, 7 февраля исполнилось 11 лет со дня открытия соревнований. Легков на тех Играх выиграл две награды — серебро в эстафете и золото в марафоне на 50 километров.

Это была самая лучшая Олимпиада. Вопервых, в моей истории, вовторых, думаю, в истории всех спортсменов. Это был реальный праздник, где было топовое размещение, топовая еда и разные кухни. Лучшие условия для тренировок, рядом был самый замечательный спа, который и сейчас продолжает работать. Все было в шаговой доступности, а это самое основное для спортсмена. Разве это не песня? И красота вокруг: горы, солнце и снег, сказал Легков в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
Биатлон/Лыжи
Александр Легков