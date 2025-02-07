Легков объяснил, почему Олимпиаду‑2014 в Сочи можно назвать лучшей в истории

Олимпийский чемпион в лыжном марафоне Александр Легков в эфире «Матч ТВ» объяснил, почему зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи можно считать лучшими в истории.

Зимние Олимпийские игры в Сочи проходили в феврале 2014 года, 7 февраля исполнилось 11 лет со дня открытия соревнований. Легков на тех Играх выиграл две награды — серебро в эстафете и золото в марафоне на 50 километров.