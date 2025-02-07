Драчев осудил решение Степановой поменять позицию по выступлению без флага

Российские спортсмены не должны соглашаться на выступление на международной арене без национальных флага и гимна. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев, комментируя решение олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой.

Степанова с 2022 года последовательно выступала против участия россиян на международной арене в нейтральном статусе, однако на этой неделе изменила свое мнение и выразила готовность выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии.

" Я к а т е г о р и ч е с к и э т о г о н е п р и в е т с т в у ю , - с к а з а л Драчев. - Что сподвигло Степанову поменять решение, надо спросить у нее, но я своего мнения не меняю - мы сейчас находимся не в той ситуации, чтобы бегать и прыгать там без флага и гимна. Напротив, в нынешней ситуации нужно только усилить позицию", - сказал Драчев.

" Н и к а к и х о г р а н и ч е н и й б ы т ь н е д о л ж н о - д о л ж н ы б ы т ь н а ш а ф о р м а , н а ш ф л а г , н а ш г и м н . Т о л ь к о т а к в э т о й с и т у а ц и и н а д о з а щ и щ а т ь ч е с т ь Р о д и н ы . В с е о с т а л ь н о е - н е д л я н а с , н е д л я с т р а н ы п о б е д и т е л е й " , - д о б а в и л о н .

Степановой 24 года, она является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете.

Из числа российских представителей зимних олимпийских видов спорта допуск до международных соревнований сейчас имеют только ски-альпинисты.