Драчев осудил решение Степановой поменять позицию по выступлению без флага
Российские спортсмены не должны соглашаться на выступление на международной арене без национальных флага и гимна. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев, комментируя решение олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой.
Степанова с 2022 года последовательно выступала против участия россиян на международной арене в нейтральном статусе, однако на этой неделе изменила свое мнение и выразила готовность выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии.
"Я категорически этого не приветствую, - сказал Драчев. - Что сподвигло Степанову поменять решение, надо спросить у нее, но я своего мнения не меняю - мы сейчас находимся не в той ситуации, чтобы бегать и прыгать там без флага и гимна. Напротив, в нынешней ситуации нужно только усилить позицию", - сказал Драчев.
"Никаких ограничений быть не должно - должны быть наша форма, наш флаг, наш гимн. Только так в этой ситуации надо защищать честь Родины. Все остальное - не для нас, не для страны победителей", - добавил он.
Степановой 24 года, она является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете.
Из числа российских представителей зимних олимпийских видов спорта допуск до международных соревнований сейчас имеют только ски-альпинисты.