Одерматт завоевал золото в супергиганте на ЧМ-2025 по горнолыжному спорту

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт стал победителем супергиганта на чемпионате мира — 2025 в австрийском Зальбахе. Он преодолел дистанцию за 1.24,57.

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Серебряную медаль завоевал австриец Рафаэль Хаазер, проигравший победителю одну секунду. Тройку призёров замкнул норвежец Адриан Сейерстед (+1,15).

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира — 2025. Заальбах (Австрия). Супергигант, мужчины: