Марко Одерматт завоевал золото в супергиганте на ЧМ-2025 по горнолыжному спорту

Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт стал победителем супергиганта на чемпионате мира — 2025 в австрийском Зальбахе. Он преодолел дистанцию за 1.24,57.

Одерматт завоевал золото в супергиганте на ЧМ-2025 по горнолыжному спорту
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Серебряную медаль завоевал австриец Рафаэль Хаазер, проигравший победителю одну секунду. Тройку призёров замкнул норвежец Адриан Сейерстед (+1,15).

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира — 2025. Заальбах (Австрия). Супергигант, мужчины:

  1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1.24,57.
  2. Рафаэль Хаазер (Австрия) — отставание 1,00.
  3. Адриан Сейерстед (Норвегия) + 1,15.
  4. Винсент Крихмайер (Австрия) + 1,20.
  5. Фредрик Мёллер (Норвегия) + 1,22.
  6. Штефан Бабински (Австрия) + 1,30.
Биатлон/Лыжи
Марко Одерматт