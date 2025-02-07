Андреассен и Хегген завоевали по второму золоту на ЧМ-2025 среди юниоров

Норвежские лыжники Милла Андреассен и Ларс Хегген одержали победы в 10-километровых гонках с раздельным стартом на чемпионате мира — 2025 среди юниоров, который проходит в Скилпарио (Италия).

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В женской гонке подиум дополнила представительница Германии Анна Эндресс, занявшая второе место. Тройку призёров замкнула Элисон Мэкки из Канады.

В разделке среди юниоров серебряную медаль завоевал итальянец Давид Негрони, представитель Германии Якоб Мох показал третий результат.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025 среди юниоров. Скилпарио (Италия). Индивидуальная гонка 10 км.

Девушки:

1. Милла Андреассен (Норвегия) — 27.31,1.

2. Анна Эндресс (Германия) — отставание 29,3.

3. Элисон Мэкки (Канада) +36,2.

Юноши:

1. Ларс Хегген (Норвегия) — 23.16,8.

2. Давид Негрони (Италия) — отставание 26,7.

3. Якоб Мох (Германия) +38,7.