Вяльбе объяснила участие Большунова в международной гонке в Италии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила тот факт, что российский лыжник Александр Большунов примет участие в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

« А л е к с а н д р т р е н и р у е т с я и с о р е в н у е т с я , к а к э т о д е л а л р а н е е . В р а м к а х п о д г о т о в к и к ч е м п и о н а т у Р о с с и и и к д а л ь н е й ш и м н а ц и о н а л ь н ы м с о р е в н о в а н и я м о н б у д е т у ч а с т в о в а т ь в д а н н о й г о н к е . Е с л и е с т ь т а к а я в о з м о ж н о с т ь , т о п о ч е м у о т н е е н а д о о т к а з ы в а т ь с я ? С е й ч а с Александр чувствует себя хорошо», — сказала Вяльбе

О том, что Большунов включен в список участников международной гонки, стало известно 10 февраля. Он будет соревноваться на дистанции 30 километров. Соревнования пройдут 13 февраля в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

15 января сообщалось о том, что у Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

19 января Большунов занял 23-е место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, который прошел в Казани. Большунов упал за километр до финиша. Остаток дистанции он прошел пешком, держа лыжи в руках. По окончании гонки он выругался в адрес одного из лыжников.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.