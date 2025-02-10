Губерниев: не поддерживать Большунова может только идиот

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем участии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдёт в Италии 13 февраля.

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« П о з в о н и л и с е й ч а с и з о д н о й п о п у л я р н о й г а з е т ы и с п р о с и л и : « А в ы п о д д е р ж и в а е т е у ч а с т и е л ы ж н и к а Большунова на соревнованиях в Италии?» Вопрос странный! Не поддерживать решение Большунова соревноваться в Европе может только идиот, который против российского спорта и против наших спортсменов!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Гонка состоится на дистанции 30 км. Примечательно, что напротив фамилии Александра указан российский флаг.