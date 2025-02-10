Большунов вернется в Россию 21–22 февраля, сообщил Бородавко

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «Матч ТВ», что российский лыжник Александр Большунов вернется в Россию 21–22 февраля.

Выяснилось, когда Большунов вернется в Россию
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Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила «Матч ТВ», что Большунов улетел тренироваться в Европу согласно индивидуальному плану.

Сроки возвращения те же. Он вернется в Россию примерно 2122 февраля, сказал Бородавко «Матч ТВ».

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