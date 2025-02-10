Выяснилось, когда Большунов вернется в Россию

Большунов вернется в Россию 21–22 февраля, сообщил Бородавко
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «Матч ТВ», что российский лыжник Александр Большунов вернется в Россию 21–22 февраля.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила «Матч ТВ», что Большунов улетел тренироваться в Европу согласно индивидуальному плану.
— Сроки возвращения те же. Он вернется в Россию примерно 21–22 февраля, — сказал Бородавко «Матч ТВ».
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