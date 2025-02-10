Выяснилось, когда Большунов вернется в Россию

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил «Матч ТВ», что российский лыжник Александр Большунов вернется в Россию 21–22 февраля.

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Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила «Матч ТВ», что Большунов улетел тренироваться в Европу согласно индивидуальному плану.

— С р о к и в о з в р а щ е н и я т е ж е . О н в е р н е т с я в Р о с с и ю п р и м е р н о 2 1 – 2 2 ф е в р а л я , — с к а з а л Бородавко «Матч ТВ».

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