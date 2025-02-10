В Госдуме ждут протестов Украины из-за участия Большунова в международной гонке

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова призналась, что ждет протестов с украинской стороны из-за участия российского лыжника Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

« В о о б щ е , м ы в с е п о н и м а е м , ч т о с е й ч а с н а в е р н я к а с о с т о р о н ы У к р а и н ы б у д у т п р о т е с т ы . Д а й б о г , ч т о б ы э т о г о н е п р о и з о ш л о , н о в с е - т а к и н а о р г а н и з а т о р о в м о г у т н а д а в и т ь , в е д ь у к р а и н с к а я с т о р о н а д о п у с к Александра просто так не допустит», — заявила Журова.

О том, что Большунов включен в список участников международной гонки, стало известно 10 февраля. Он будет соревноваться на дистанции 30 километров. Соревнования пройдут 13 февраля в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

15 января сообщалось о том, что у Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

19 января Большунов занял 23-е место в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, который прошел в Казани. Большунов упал за километр до финиша. Остаток дистанции он прошел пешком, держа лыжи в руках. По окончании гонки он выругался в адрес одного из лыжников.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.