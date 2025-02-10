Отец Большунова объяснил участие сына в международной гонке в Италии

Александр Большунов-старший, отец российского лыжника Александра Большунова объяснил участие сына в международной гонке в Италии. Его слова приводит ODDS.ru.

« С т а р т в с е г д а л у ч ш е л ю б о й т р е н и р о в к и , т а к ч т о э т о п о й д е т т о л ь к о н а п о л ь з у » , — з а я в и л о т е ц с п о р т с м е н а .

Он добавил, что в Италии совершенно другие условия, атмосфера, обстановка, так что это должно дать только положительный эффект.

Об участии Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic стало известно ранее 10 февраля. Россиянин выступит на дистанции 30 километров.

Об отъезде Большунова в Европу для тренировок по индивидуальному плану сообщалось 30 января. Старший тренер сборной России Юрий Бородавко отметил, что поездка была согласована с МИД РФ и ЦСКА.