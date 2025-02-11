Генетики назвали самых выносливых лыжников-марафонцев среди россиян
Предрасположенность к выносливости заложена в ДНК человека, поэтому персонализированный подход в спорте имеет большое значение. В новом исследовании ученые Genotek изучили распространенность генов, отвечающих за выносливость, среди разных народов России.
Специалисты изучили более 166 тысяч геномов жителей России из разных этносов. Согласно полученным результатам, лидером по предрасположенности к выносливости стали буряты (31, 87%). Далее следуют карачаевцы и балкарцы (29, 09%), а на третьем месте – корейцы (27,06%), – рассказывает Ремедиум.
Выносливость – это способность организма выполнять физическую работу длительное время без снижения эффективности, несмотря на утомляемость. В таких спортивных дисциплинах как марафоны или лыжные гонки на длинные дистанции выносливость играет первостепенное значение. Люди, имеющие предрасположенность к выносливости, имеют в них хорошие шансы на успех.
При этом, авторы отмечают, что генетическая предрасположенность – это только один компонент из многих: тренировки, питание, образ жизни также оказывают существенное влияние. Кроме того, даже при наличии генетической предрасположенности, каждый организм остается уникальным: индивидуальные особенности, включая состояние здоровья и уровень подготовки, следует учитывать в тренировочном процессе, чтобы избежать перенапряжения и травм.
Ученые анализировали изменение в гене ACE, кодирующем ангиотензинпревращающий фермент. Чаще этот вариант встречается у профессиональных лыжников, бегунов, велоспортсменов. Изучаемый вариант снижает уровень ангиотензина II, сильного сосудосуживающего средства, влияющего на кровяное давление и баланс жидкости. Это может усилить приток крови и доставку кислорода к мышцам во время длительных физических нагрузок и улучшить показатели выносливости.