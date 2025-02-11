Генетики назвали самых выносливых лыжников-марафонцев среди россиян

Предрасположенность к выносливости заложена в ДНК человека, поэтому персонализированный подход в спорте имеет большое значение. В новом исследовании ученые Genotek изучили распространенность генов, отвечающих за выносливость, среди разных народов России.

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Специалисты изучили более 166 тысяч геномов жителей России из разных этносов. Согласно полученным результатам, лидером по предрасположенности к выносливости стали буряты (31, 87%). Далее следуют карачаевцы и балкарцы (29, 09%), а на третьем месте – корейцы (27,06%), – рассказывает Ремедиум.

Выносливость – это способность организма выполнять физическую работу длительное время без снижения эффективности, несмотря на утомляемость. В таких спортивных дисциплинах как марафоны или лыжные гонки на длинные дистанции выносливость играет первостепенное значение. Люди, имеющие предрасположенность к выносливости, имеют в них хорошие шансы на успех.

При этом, авторы отмечают, что генетическая предрасположенность – это только один компонент из многих: тренировки, питание, образ жизни также оказывают существенное влияние. Кроме того, даже при наличии генетической предрасположенности, каждый организм остается уникальным: индивидуальные особенности, включая состояние здоровья и уровень подготовки, следует учитывать в тренировочном процессе, чтобы избежать перенапряжения и травм.

Ученые анализировали изменение в гене ACE, кодирующем ангиотензинпревращающий фермент. Чаще этот вариант встречается у профессиональных лыжников, бегунов, велоспортсменов. Изучаемый вариант снижает уровень ангиотензина II, сильного сосудосуживающего средства, влияющего на кровяное давление и баланс жидкости. Это может усилить приток крови и доставку кислорода к мышцам во время длительных физических нагрузок и улучшить показатели выносливости.