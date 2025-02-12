Иностранные лыжники не захотели бойкотировать гонку в Италии из-за Большунова

Организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic заявили, что европейские спортсмены не бойкотировали соревнование из-за участия в ней олимпийского чемпиона из России Александра Большунова. Их слова приводит ТАСС.

« М ы п о л у ч а л и с о о б щ е н и я в с в я з и с у ч а с т и е м р о с с и й с к и х с п о р т с м е н о в , н о п о л и т и ч е с к и м о т и в и р о в а н н ы х о т к а з о в у н а с н е т » , — з а я в и л и в п р е с с - с л у ж б е с о р е в н о в а н и я , о т м е т и в , ч т о и х ц е л ь — с д е л а т ь г о н к у ч е с т н о й и к а ч е с т в е н н о й .

11 февраля стало известно, что Большунова допустили к международной гонке под флагом России.

О том, что Большунов включен в список участников международной гонки, стало известно 10 февраля. Он будет соревноваться на дистанции 30 километров. Соревнования пройдут 13 февраля в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.