Организаторы гонки с участием Большунова заявили о своей аполитичности

Организаторы гонки с участием Большунова в Италии заявили о своей аполитичности.

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13 февраля трехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Большунов выступит в международной лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classic. Он заявлен на дистанции 30 км и указан в списке с российским флагом.

« П о н я т н о , ч т о м о г у т в о з н и к н у т ь о п а с е н и я п о п о в о д у т а к о г о д е л и к а т н о г о в о п р о с а , к а к к о н ф л и к т н а У к р а и н е . О д н а к о в с п о р т и в н о м к о н т е к с т е м ы д о л ж н ы о с о з н а в а т ь р а з н и ц у м е ж д у в з г л я д а м и с п о р т с м е н о в и п о л и т и ч е с к и м и в з г л я д а м и . С п о р т д о л ж е н б ы т ь п р о с т р а н с т в о м с п р а в е д л и в о с т и , у в а ж е н и я и м е ж д у н а р о д н о г о в з а и м о п о н и м а н и я , к о т о р ы е в н а ш е в р е м я н е о б х о д и м ы к а к н и к о г д а . В к о н е ч н о м с ч е т е р е ш е н и я о т о м , м о ж е т л и с п о р т с м е н у ч а с т в о в а т ь в с о р е в н о в а н и я х , д о л ж н ы о с н о в ы в а т ь с я н а п р и н ц и п а х с п о р т а , с п р а в е д л и в о с т и и м и л о с е р д и я . М ы т а к ж е в и д и м с л о ж н у ю п р о б л е м у , к о т о р а я и м е е т к а к с п о р т и в н о е , т а к и с о ц и а л ь н о е и з м е р е н и е . К о м а н д а M o o n l i g h t C l a s s i c д и с т а н ц и р у е т с я о т л ю б о й п о л и т и ч е с к о й п о л е м и к и и п р е д с т а в л я е т с п о р т и в н ы й а с п е к т с о р е в н о в а н и й M o o n l i g h t C l a s s i c S e i s e r A l m » , – п р и в о д и т Т А С С с о о б щ е н и е о р г а н и з а т о р о в г о н к и .

На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). В ее календарь не входит гонка Sudtirol Moonlight Classic.