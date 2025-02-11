Иностранцы выступили против участия Большунова в гонке в Италии

Организаторы Südtirol Moonlight Classic призвали лыжников разделять спорт и политику.

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Один из самых узнаваемых лыжников мира трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявился на ночную классическую гонку в Италии. Это будет его первый международный старт с зимы 2022-го. Многие поклонники лыжных гонок были этим воодушевлены. Но рады не все.

Немецкий ноунейм Патрик Оттилингер, с трудом забегающий в сотню в марафонах, возмутился из-за решения организаторов. Его гневные высказывания в социальных сетях перепостили и несколько участников гонки Südtirol Moonlight Classic.

« Э т о с п о р т с м е н , к о т о р ы й у ч а с т в о в а л в м и т и н г е в п о д д е р ж к у С В О ( и з н а ч а л ь н а я ф о р м у л и р о в к а и з м е н е н а в с о о т в е т с т в и и с з а к о н о д а т е л ь с т в о м Р Ф ) и а н н е к с и и К р ы м а . И о р г а н и з а т о р ы с ч и т а ю т , ч т о э т о н о р м а л ь н о – д а в а т ь т а к и м с п о р т с м е н а м , к а к о н , в о з м о ж н о с т ь в ы с т у п и т ь в г о н к е и з а р а б о т а т ь п р и з о в ы е » , – н а п и с а л О т т и л и н г е р .

Он не ограничился постом, а написал организаторам гонки с требованием объяснить, что происходит.

Организаторы отреагировали. Но не так, как ожидал немецкий лыжник.

« М ы п о н и м а е м , ч т о п о д о б н ы е п у б л и ч н ы е з а я в л е н и я , о с о б е н н о н а т а к и е с е р ь ё з н ы е т е м ы , к а к с и т у а ц и я н а У к р а и н е , в ы з ы в а ю т о з а б о ч е н н о с т ь и з а с т а в л я ю т з а д у м а т ь с я . Н о м ы д о л ж н ы у м е т ь р а з д е л я т ь с п о р т и п о л и т и к у . С п о р т д о л ж е н б ы т ь с р е д о й с п р а в е д л и в о с т и , у в а ж е н и я и в з а и м о п о н и м а н и я в о в с е х с т р а н а х . С п о р т с м е н ы п р е д с т а в л я ю т н е т о л ь к о с е б я , н о и с в о ю с т р а н у и е ё ц е н н о с т и . В э т о м с л у ч а е в а ж н о п р и н и м а т ь в о в н и м а н и е п о л и т и к у и ц е н н о с т и о т д е л ь н ы х ф е д е р а ц и й , а т а к ж е о ж и д а н и я о б щ е с т в е н н о с т и . В к о н е ч н о м с ч ё т е р е ш е н и е , р а з р е ш а т ь с п о р т с м е н а м у ч а с т и е и л и н е т , д о л ж н о п р и н и м а т ь с я н а о с н о в е с п о р т и в н ы х п р и н ц и п о в и с о с т р а д а н и я . Э т о с л о ж н ы й в о п р о с , к о т о р ы й л е ж и т н е т о л ь к о в с п о р т и в н о й , н о и в с о ц и а л ь н о й п л о с к о с т и » , – о т м е ч а е т с я в з а я в л е н и и о р г а н и з а т о р о в .

Интересно, что занозой для таких чудаков, как Оттилингер, стал только Большунов, который заявился под российским флагом. Поскольку гонка проводится не под эгидой FIS, правила это допускают. Юрий Комлев, Андрей Силуянин, Владислав Литвинчук, заявленные под флагами Австрии, Словении и Кубы, ни у кого вопросов не вызвали.

Заявление Оттилингера, который даже не будет участвовать в этой ночной гонке, перепостили другие. В частности сильный итальянец Лоренцо Бузин. Он как раз будет бежать вместе с Большуновым. Такой шанс ему, скорее всего, больше никогда не представится. А у Оттилингера нет и этого, вот он и бесится. Немец четыре года назад как-то промелькнул в новостях, когда выкладывал фотки своих ног и почерневших пальцев, обмороженных на марафоне.

Кстати, свою страничку в социальной сети немецкий лыжник снёс – слишком много было комментариев, которые он не смог спокойно принять.

Такое отношение лично к Большунову удивляет. Словно он наступил не только Оттилингеру, но и всем остальным на их отмороженные пальцы. Это Италия, любительская гонка, голос подают ноунеймы. А ещё эту историю активно раскручивают украинские СМИ, которые, в отличие от Оттилингера, свои страницы в соцсетях не сносят. Какие там комментарии – просто нечто!

Страшно представить, что с ними со всеми будет, если Александр получит право стартовать на Кубке мира — как и другие россияне.