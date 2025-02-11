Норвежский журналист назвал заявления Вяльбе «идиотскими»

Норвежский журналист Салтведт: «Идиотские заявления Вяльбе способствуют тому, что противодействие допуску россиян по-прежнему очень сильно»
Норвежский журналист заявил, что слова Вяльбе мешают допуску российских лыжников.
С марта 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).
«Страны, которые наиболее активно выступали за исключение России, сумели получить большинство голосов за то, чтобы так и оставалось. Аргументы в пользу запрета на участие российских спортсменов все так же сильны, как и на протяжении почти трех лет. Независимо от того, были ли допущены некоторые спортсмены к участию в летних Олимпийских играх, которые прошли относительно благополучно. Однако, если перемирие будет достигнуто, путь назад для российских спортсменов будет короче, чем когда-либо, я в этом уверен. Отсутствие россиян заметно в некоторых видах спорта, в том числе в фигурном катании и лыжных гонках. Поэтому думаю, что есть сильные стороны в пользу включения спортсменов из России в несколько видов спорта на Олимпиаде 2026 года. Думаю, президент FIS Йохан Элиаш – один из тех, кто считает, что Россия должна быть допущена обратно на Олимпиаду. Но сопротивление в его собственной федерации сейчас слишком сильно. То, что в России президентом лыжного спорта является [Елена] Вяльбе, не способствует улучшению климата. Ее постоянные идиотские и провокационные заявления способствуют тому, что противодействие допуску российских спортсменов к участию в соревнованиях по-прежнему очень сильно. Тем не менее, я думаю, что это очень четкий сигнал о том, что Большунов находится в Италии, тренируется на олимпийских трассах и теперь также будет соревноваться там в четверг. Очевидно, были сигналы о том, что через год могут появиться возможности для участия в Олимпийских играх, и он хочет быть максимально подготовленным», – заявил норвежский журналист и комментатор NRK Ян Петтер Салтведт.