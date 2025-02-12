Эберг неожиданно не попала в состав Швеции на смешанную эстафету ЧМ-2025

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг не вошла в состав команды Швеции на смешанную эстафету на чемпионате мира — 2025 в Ленцерхайде (Швейцария). Её место заняла Анна Магнуссон.

Эльвира Эберг занимает третье место в общем зачёте Кубка мира, что является лучшим результатом среди шведских биатлонисток. Напомним, она пропускала последний перед чемпионатом мира этап Кубка мира в Антхольце (Италия) из-за болезни.

Помимо Магнуссон, в эстафете за Швецию выступят сестра Эльвиры Ханна Эберг, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон. Гонка пройдёт сегодня, 12 февраля. Начало — в 16:30 по московскому времени.