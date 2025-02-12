Чемпионат мира по биатлону начинается со скандала

До старта чемпионата мира по биатлону остаются считанные часы. Уже сегодня, 12 февраля, лучшие спортсмены мира выйдут на старт и сразятся за главные медали этого сезона. Первым видом программы станет смешанная эстафета, куда команды заявили сильнейшие составы. Напоминаем, что ЧМ в этом году пройдёт на новой точке для мирового биатлона – швейцарском Ленцерхайде, где атлеты впервые побывали годом ранее с целью пристрелки к чемпионату.

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Смешанная эстафета – один из интереснейших форматов, присутствующий в нынешней биатлонной реальности. Каждая команда состоит из четырёх человек, каждому из которых необходимо преодолеть на своём этапе дистанцию в три круга протяжённостью 2 километра и дважды пройти огневой рубеж – лёжку и стойку. Стартуют на этот раз женщины, в чём нет ничего особенного, ведь сейчас просто их черёд. Завершают, соответственно мужчины. Эта гонка наполнена динамичной, контактной борьбой, так как каждый биатлонист отстаивает не только свою честь, но и честь целой страны.

По ходу текущего сезона было проведено две подобные эстафеты, в каждой из которых мы увидели разного победителя. Примечательно, что состав призовой тройки в любом случае оставался неизменным, поэтому о фаворитах заявлять можно достаточно смело. Среди победителей у нас две страны: Швеция и Норвегия, но также есть стабильные французы, которые оба раза занимали вторую позицию. Но о каждом претенденте на победу по порядку.

Норвежцы

Под первым номером на старт выйдут норвежцы, заявившие на первый этап Ингрид Тандревольд. У этой сборной нет стабильного кандидата на этап, открывающий гонку, поэтому некогда претендентка на большой хрустальный глобус прошлого сезона смотрится чуть ли не единственным возможным вариантом. Опыта Ингрид с лихвой должно хватить для того, чтобы ровно провести свой этап, пусть она находится и не в лучшей форме.

Далее – Марин Киркейде. Девушка, которая ярко заявила о себе на этапе во Франции, где дважды заехала на подиум. Дальше своими выступлениями норвежка вовсе не блистала, позволяя себе в некоторых эстафетах заставить понервничать своих сокомандников ужасающей стрельбой. Справится ли Марин сегодня при таком давлении – большой вопрос, однако кандидата лучше в женской сборной явно сейчас нет.

Среди мужчин выбора, как говорится, полно, ведь каждый из основного состава в этом сезоне уже отметился победой. Здесь норвежцы решили не рисковать, поэтому на оба этапа заявили первую и вторую строчку общего зачёта. Вслед за девушками выступит Лагрейд, который сейчас, как кажется, больше пользы принёс бы в роли финишёра, так как его форма перед перерывом не вызывала вопросов.

Чего не скажешь о Йоханнесе Бё, который сегодня будет бежать заключительный этап. На его плечи ложится колоссальная ответственность, но зависеть всё будет по большей части от команды. Идеалом был бы привезённый отрыв для младшего брата, но при такой конкуренции этого может и не быть. Форма рыжего Бё настолько непонятна, что даже становится неясным, выдержит ли он очное противостояние с тем же Жакленом, который в большей части эстафет наигрывался именно на последний этап.

Шведы

Состав шведской сборной вызывает тоже вызывает к себе ряд вопросов. Одни из фаворитов не заявили в эстафету свою сильнейшую биатлонистку – Эльвиру Эберг. Вместо неё участие в гонке примет Анна Магнуссен, которая так же является проверенным бойцом, но по всем своим качествам своему лидеру всё же уступает. В задачах Анны явно не стоит какого-то отрыва, для неё будет достаточно прийти в группе лидеров

Эстафету у подруги по команде примет старшая из сестричек Эберг, которая по ходу сезона выглядела тоже невнятно. После стартовых двух этапов шведке даже пришлось пропустить все гонки во Франции, вместо которых она отправилась дополнительно готовится.

Из плюсов – выигранный финиш у Тандревольд в итальянской эстафете, который тоже вызывает к себе ряд вопросов: смогла бы Ханна обойти норвежку, не запнись та перед финишным отрезком? Так что для Эберг глобальной задачей является не допустить отставания.

Вслед за прекрасным полом на дистанцию отправится Мартин Понсилуома, выступление которого может преподнести немало сюрпризов. Этот товарищ способен, как и обыграть всех, так и зайти на штрафной круг, привезя за собой минутное отставание. Его сильнейшая сторона – лыжный ход, которым он может компенсировать свои осечки на огневом рубеже, где в первую очередь ему предстоит сильно не накосячить.

Эстафету у этого парня примет Себастиан Самуэльссон, с самого старта сезона мечтающий обыграть Йоханнеса Бё на финише. Возможно, именно сегодня ему представится такая возможность. Швед силён на лыжне и при этом сможет составить конкуренцию лидерам на стрельбе. Если всё для него сложится оптимистично, исход гонки может быть самым разным.

Французы

Сборная Франции выставила чуть ли не свой самый крепкий состав. Начнёт эстафету Жулия Симон, которая в личных гонках по ходу этого сезона звёзд с неба не хватает и иногда позволяет себе зайти на уйму штрафных кругов. В командных гонках француженка смотрится совсем иначе, проявляя себя настоящим бойцом, который готов тащить всех к результату. Феноменальная скорость стрельбы Симон на стойке способна вывести Францию сразу же на первые позиции, ведь Жулия и финишным кругом обладает достаточно сильным.

Следом на дистанцию уйдёт Лу Жанмонно, которая ошеломительно провела вторую часть сезона, сократив своё отставание от лидера общего зачёта и завоевав победный дубль в Италии. Если при передаче эстафеты Симон привезёт ей хоть какое-то преимущество, Лу способна лишь упрочить его. Команда Франции может попробовать сразу убежать от своих соперников, что явно доставит им неприятностей.

Третий этап получился самым спорным. Туда заявили молодого Эрика Перро, оставив в стороне одного из лидеров команды Кентена Фийона-Майе. К слову, вопросов вчерашний юниор к себе тоже не вызывает, ведь по ходу сезона он даже примерял жёлтую майку лидера. Но стоит признать, что из уважения к некогда обладателю БХГ этап могли отдать и ему, ведь подобная рокировка особо ничего не решает: оба француза примерно равны. За Кентена в этом случае лишь выслуга лет, но тренеры, видимо, посчитали, что Перро сейчас смотрится предпочтительнее.

Я н е в и н ю Э м и л ь е н а и л и Э р и к а , о н и н и ч е г о н е с д е л а л и , я в и н ю р у к о в о д с т в о . У м е н я б о л ь ш о е ж е л а н и е у ч а с т в о в а т ь в э т и х э с т а ф е т а х . Э т о с л о ж н о е р е ш е н и е , н о я д у м а л , ч т о з а с л у ж и в а ю б о л ь ш е г о в н и м а н и я с о с т о р о н ы р у к о в о д с т в а , – с к а з а л д в у к р а т н ы й о л и м п и й с к и й ч е м п и о н в и н т е р в ь ю L ’ É q u i p e .

Финишёром по традиции является Эмильен Жаклен, который принёс мужской сборной Франции в этом году четыре золотые медали в эстафете. Благодаря «убегающему» составу команды ему, возможно, не придётся предпринимать сверхусилий, ведь останется лишь додержать преимущество. Но гонка может сложиться и таким образом, что Жаклену придётся рьяно бороться на финише, который он способен как выиграть, так и проиграть.

А что там другие?

Не стоит сбрасывать со счетов и команду сборной Италии, которые выставляют состав по принципу «Опыт и молодость». Такие биатлонисты, как Вирер и Хофер явно могут внести свой неоценимый вклад в общий результат. Тёмной лошадкой смотрится Ханна Аухенталлер, которая будет забойщиком для итальянцев. Финишёром же будет Томмазо Джакомель, продемонстрировавший невероятные скорости на домашнем для себя этапе. При удачных раскладах эта сборная точно будет иметь шанс на медали.

Особое внимание на себя обращают хозяева турнира. В одной из смешанных эстафет текущего сезона команде Швейцарии удалось прийти на финиш четвёртыми, что уже говорит о готовности бороться на хорошо знакомой для себя трассе. Каждому из биатлонистов будет достаточно ровно пройти свой этап, не допуская крупного отставания.

Не стоит забывать, что биатлон – непредсказуемый вид спорта, поэтому по ходу гонки всё может перевернуться с ног до головы по нескольку раз. Исход первого старта в рамках чемпионата мира может быть настолько неожиданным, насколько мы себе не можем представить. Своё влияние окажет и высота, на которой спортсменов может просто вырубить. Но борьба всё же обещает быть невероятно красивой.