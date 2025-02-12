Зачем швейцарские лыжники сделали себе безумные прически после победы на ЧМ

Кажется, золотая медаль ЧМ порадовала парней меньше, чем забавный внешний вид.

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Швейцарские горнолыжники произвели настоящий фурор на чемпионате мира в Австрии. Спортсмены и тренеры заключили забавное пари перед стартом соревнований по скоростному спуску. Но спор зашёл слишком далеко!

Антимотивационное пари

Швейцарцы вполне обоснованно претендовали на медали в скоростном спуске. Иначе и быть не могло, ведь составе их сборной был действующий чемпион мира в этом виде программы Марко Одерматт.

И команда настолько верила (или не верила?!) в успех своих спортсменов, что тренеры даже заключили с лыжниками пари, которое, правда, можно назвать антимотивационным. Договорились, что члены сборной должны побриться налысо в случае победного дубля – золота и серебра швейцарцев.

Ситуация вышла из-под контроля ещё во время финала. Титулованный Одерматт показал лишь пятый результат, зато золото и первый титул чемпиона мира забрал 23-летний Франьо фон Алльмен. Серебро вопреки надеждам швейцарских болельщиков досталось австрийцу Винсенту Крихмайру, зато бронза вновь ушла к их соотечественнику Алексису Монни.

Казалось бы, условия пари не соблюдены, и можно забыть о стрижке…

«Эта команда сумасшедшая»

Но вскоре после окончания заездов из швейцарского лагеря начали просачиваться первые снимки счастливой команды. Мужчины решили не отступать от задуманного плана. А раз он был выполнен не полностью, то и побрить головы они решили частично, так сказать, кто во что горазд.

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Поперечные и вертикальные «лысые» полосы посреди шевелюры, крест в форме швейцарского флага, голая макушка с хвостиком у лба и другие вариации на тему залысин – на что хватило фантазии! Новую причёску Одерматта швейцарские журналисты сравнили с образом киношного злого монаха.

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« Э т а к о м а н д а с у м а с ш е д ш а я » – п о д п и с а л ф о т о с н о в ы м и с т р и ж к а м и О д е р м а т т .

« П р е д с т а в ь т е , ч т о т ы с т а н о в и ш ь с я ч е м п и о н о м м и р а , а ч у т ь п о з ж е в ы г л я д и ш ь в о т т а к – в п о л н е н о р м а л ь н о . В и т о г е д е н ь и д ё т н е т а к , к а к о ж и д а л о с ь , а т ы в с ё р а в н о т а к в ы г л я д и ш ь » , – с м е я л с я Ш т е ф а н Р о г е н т и н .

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Конечно, с такими причёсками счастливые швейцарцы проходили недолго. Уже на следующий день Алльмен и Рогентин предстали перед подписчиками полностью лысыми, так что членов этой сборной теперь можно опознать по сверкающей макушке. Но результаты самих спортсменов и эта забавная история говорят о потрясающей атмосфере в швейцарской национальной команде.