Эдуард Латыпов сравнил популярность футбола и биатлона в России.

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– Вы самый медийный и популярный биатлонист страны. Что это вам дает в жизни?

– Начнем с того, что сам биатлон один из популярных видов спорта. Назовете более популярные виды?

– Футбол и хоккей.

– Если взять по просмотрам, то биатлон на хорошем уровне. Я бы не сказал, что футбол такой уж и популярный. Наверное, медиапространство – это хорошо, люди узнают. Своей работой могу дать пример детям.

– Вы считаете себя популярным?

– Наверное. Люди меня узнают, но не сказать, что часто. В нашем круге меня узнают и за меня приходят болеют на стадионах. Это классно. Могут узнать на улице и сфотографироваться. В основном это бывает там, где проходят соревнования, – сказал трехкратный олимпийский призер по биатлону.