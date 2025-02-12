Иностранные спортсмены не отказались от лыжной гонки в Италии из-за Большунова

Иностранные спортсмены не стали отказываться от участия в лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии в знак несогласия с присутствием на ней трехкратного олимпийского чемпиона, россиянина Александра Большунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Большунов включен в состав участников на дистанции 30 километров, которая состоится 13 февраля. Он будет выступать под российским флагом. Вместе с ним на старт выйдут спортсмены из Италии, Германии, Австрии, Швеции и Чехии.

Оргкомитет отметил, что отказов от соревнований по политическим причинам к ним не поступало.

" М ы р а с с м а т р и в а е м с е б я к а к с п о р т и в н у ю о р г а н и з а ц и ю , и н а ш е н а м е р е н и е – о б е с п е ч и т ь ч е с т н у ю и к а ч е с т в е н н у ю г о н к у " , – д о б а в и л и в п р е с с - с л у ж б е .

Sudtirol Moonlight Classic не включены в календарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, которая с 2022 года не допускает к своим соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии даже в статусе нейтральных участников.

Между тем стало известно, что лыжники из РФ и Белоруссии должны быть допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе, как это было на Олимпийских играх во Франции.

По мнению президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша, спортсмены, которые не связаны с силовыми структурами, не должны нести ответственность за действия властей.